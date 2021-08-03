Про це розповів Євген – друг загиблого Віталія. Він наголосив, що ніколи не думав, що його під посольство батьківщини приведе саме така причина.

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Це не просто смерті, це – страти, – учасник акції

Скільки людей уже померли, скільки людей стратили. Це не вбивства смерті – це страти. Як інакше можна назвати вчинок проти людини, яка була сміливою, гордою та ніколи не ховав ані обличчя, ані погляди,

– сказав Євген.

Він впевнений, що мирний час для Білорусі таки настане, проте ціна його буде непоправно висока. Євген звернувся до України та активістів, які живуть за кордоном з проханням допомогти. Він наголосив, що допомога, звісно, є, проте її недостатньо.

Кожен з білорусів готовий віддячити за допомогу

Я не прошу, я прямо кажу Україні: допоможіть білорусам і кожен з них віддасть вам удвічі більше. Ми не страждаємо, ми вмираємо. Це ненормально,

– зауважив Євген.

Зазначимо, що під час акції виступила і дівчина загиблого Шишова – Божена. Вона закликала співгромадян позбутись ілюзій, що мирні протести можуть усунути від влади режим Лукашенка.

Дивіться відео з акції під посольством Білорусі:

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