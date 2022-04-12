Мы не видим покаяния, поэтому следует дать место гневу Божему, – Епифаний о прощении россиян

Россияне даже после всех зверств, которые они совершили в Украине, убеждены, что когда-нибудь Украина их простит. В то же время крайне противоположное мнение не только у украинских граждан, но и у духовных лидеров.

Митрополит Епифаний отметил, в каком случае россияне могут действительно рассчитывать на прощение. Пока они даже не стали на этот путь.

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Надо дать место гневу Божию

Владыка ПЦУ подчеркнул, что прощение предполагает покаяние, осмысление совершенного зла и искреннее желание исправить то, что было сделано. В то же время россияне не обнаруживают ни одного из этих шагов.

"Не мстите за себя, любимые, а дайте место гневу Божему". Поэтому мы должны прощать кающимся в содеянном. А поскольку покаяния нет, то мы отдаем это в возмездие Богу,

– сказал Епифаний.

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