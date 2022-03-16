В частности, глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заверил, сообщает 24 канал, что его страна будет дальше поддерживать Украину. Речь идет о помощи беженцам, содействии вступлению в ЕС и предоставлении оружия.

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Польша будет поддерживать Украину – помогать беженцам, содействовать вступлению в ЕС и давать оружие

15 марта глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, премьеры Словении Янез Янша и Чехии Петер Фиала посетили Киев. Они встретились с Президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кабмина Денисом Шмыгалем.

После встречи политики вышли к журналистам.

Мы действительно поражены тем, как вы боретесь против агрессивного и кровожадного агрессора. Мы не забудем кровь на улицах, не забудем страдания людей,

– заявил польский премьер-министр Моравецкий.

Что важно, министр также заверил, что Польша будет:

Помогать беженцам из Украины.

Способствовать, чтобы Украина получила как можно скорее статус кандидата в Европейский Союз.

Предоставлять вам вооружение в защиту нашей страны.

Мы ведь видим, что вы боретесь не только за свою страну, за свою жизнь и свободу, но и за нас,

– подытожил Матеуш Моравецкий.

В то же время президент Зеленский поблагодарил европейских политиков за посещение Киева в это сложное время как за "мужественный и правильный шаг".