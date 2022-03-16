Зокрема, глава уряду Польщі Матеуш Моравецький запевнив, повідомляє 24 канал, що його країна буде далі підтримувати Україну. Мовиться про допомогу біженцям, сприяння вступу до ЄС і надання зброї.

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Польща буде підтримувати Україну – допомагати біженцям, сприяти вступу до ЄС і давати зброю

15 березня глава уряду Польщі Матеуш Моравецький, прем'єри Словенії Янез Янша та Чехії Петер Фіала відвідали Київ. Вони зустрілися з Президентом України Володимиром Зеленським та главою Кабміну Денисом Шмигалем.

Опісля зустрічі політики вийшли до журналістів.

Ми дійсно вражені тим, як ви боретеся проти агресивного та кровожерливого агресора. Ми не забудемо кров на вулицях, не забудемо страждання людей,

– заявив польський прем'єр-міністр Моравецький.

Що важливо, урядовець також запевнив, що Польща буде:

Допомагати біженцям з України.

Сприяти, щоб Україна здобула якомога швидше статус кандидатки до Європейського Союзу.

Надавати вам озброєння на захист нашої країни.

Адже ми бачимо, що ви боретеся не тільки за свою країну, за своє життя та свободу, а й за нас,

– підсумував Матеуш Моравецький.

Водночас президент Зеленський подякував європейським політикам за відвідини Києва у цей складний час як за "мужній і правильний крок".

Що сказав Зеленський після зустрічі з європейськими політиками у Києві: дивіться відео