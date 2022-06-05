Мы не знаем, когда закончится война, но у нас есть шанс победить Россию раз и навсегда – Маляр

Украинский народ и западное общество проходят испытания в войне с Россией. Украинцам представился случай впервые в истории и навсегда победить Россию с ее имперскими ценностями.

Украинское общество уверенно проходит тест на взрослость, – Маляр

Соответствующее мнение в эфире канала "Рада" высказала заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает 24 канал. Она заявила, что война Украины с Россией – это тест на взрослость общества и западного мира.

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"Взрослость – это идти к своей цели определенное время, понимая, что весь этот путь нужно сохранять силу духа, нельзя ломаться и утомляться, а нужно уверенно двигаться, иначе мы проигрываем", – сказала она.

Она отметила, что слабость в этом случае – это грусть и сожаление, когда хочется сложить руки из-за беды и депрессии.

Украинское общество уверенно проходит этот тест на взрослость, потому что у нас все больше людей, которые готовы идти до конца и живут интересами государства.

– заявила заместитель Алексея Резникова.

По ее словам, война это тоже испытание ценностей западного мира. Она поставила под вопрос ценности западного мира, "если они не готовы несколько месяцев пройти этот путь". При этом, по словам Маляра, война не на территории стран Запада, а на рубежах ЕС.

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Маляр заявила, что пока нельзя сказать, сколько еще дней до победы

Заместитель главы Минобороны отметила, что после 102 дней войны нельзя сказать, когда наступит мир, или сколько еще дней до победы Украины.

"Мы не знаем, когда закончится война. За эти дни точно можно сказать, что весь украинский народ и государство прошли свое нациотворение. Этот путь значительно больше и эффективнее, чем за сотни лет до этого", – считает Маляр.

Это трагическая история. Мы приходим определяющий период в нашей истории, когда у нас есть исторический шанс победить Россию впервые и навсегда,

– сказала она.

Заместитель Резникова подчеркнула, что важно оставаться сплоченными, поскольку ключевая цель России – это разрушение украинской государственности. По ее словам, украинские борются за существование Украины и западных ценностей.

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