Мы не знали, вылезем из подвала или нет, – история женщины, которая эвакуировалась из Харькова

Харьков активно обстреливали войска оккупантов еще с самого начала войны. К сожалению, система ПВО там почти сразу была выведена из строя, поэтому город никак не мог препятствовать огромному нашествию ракет. Даже сейчас в Харькове не прекращаются обстрелы и взрывы раздаются отовсюду.

Местная жительница Наталья рассказала сайту 24 канала о том, чем жил город в дни войны, как она и ее семья выживала под обстрелами и в подвалах, и когда все же решили эвакуироваться из Харькова.

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11 суток все вместе мы просидели в подвале

Наталья рассказала, что когда началась война, они все были дома в Харькове. Услышали взрывы ранним утром 24 февраля и поняли, что что-то не то. Тогда сразу побежали в аптеку, потому что из-за проблем со здоровьем нужно было купить "Тироксин". Женщина призналась, что сразу поняла: вдруг начнется война – с этим препаратом будут проблемы, а он будет необходим.

Семья Натальи решила оставаться в Харькове / Фото предоставлены сайту 24 канала

Мы решили никуда не ехать, оставаться в Харькове. К нам приехали ребята, мы привезли родителей. Все собрались в одной большой квартире и решили, что все будем вместе. 11 суток все вместе мы просидели в подвале. Дети были там почти все время, а мы с мужем поднимались иногда что-нибудь приготовить поесть. У нас еще большое количество живности: на всю семью вышло шесть йоркширских терьеров и две кошки. У нас была большая банда и всей этой бандой мы жили в подвале,

– рассказала Наталья.

Так приходилось жить в подвале / Фото предоставлены сайту 24 канала

Наталья рассказала, что сначала в подвале было очень много животных и людей, а потом все начали потихоньку уезжать. У кого-то нервы сдавали быстрее, поэтому людей ежедневно становилось все меньше.

Мы так просидели 11 дней, а потом была очень тяжелая ночь, когда мы не знали, вылезем ли из подвала или нет. Поэтому утром мы покидали вещи, все что могли, забрали внучку, ей год и девять месяцев, она была вся искусана комарами. Тогда и я заболела, моя дочь тоже, потому что в подвале было холодно. И мы все уехали, нас ждали в Кременчуге. Когда мы уехали из Харькова – все было иначе, например, уже в Полтаве была совсем другая жизнь, тихая,

– поделилась воспоминаниями жительница Харькова.

Наталья рассказала, что сначала они переночевали в Кременчуге, затем – в Умани. Везде были тревоги, и хотя это страшно, но когда тревога и нет обстрелов – это воспринимается несколько иначе. Сейчас семья остановилась в Каменце-Подольском, говорят, что там тоже есть тревоги, но не стреляют, и город живет обычной жизнью.

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С жильем помогли друзья, потому что очень сложно найти квартиру, особенно для большой семьи (8 взрослых, маленький ребенок и 8 животных).

Мы уезжали почти последними, очень большой наплыв был перед нами, тогда были большие пробки. А мы ехали 7 марта, и тогда уже все, кто хотел уехать, уехали раньше. Поэтому, когда мы уезжали, пробок не было, только блокпосты и все. Каждый день мы надеялись, что все это закончится, но когда заболел ребенок и когда была эта последняя ночь, когда дом трясся и мы сидели в подвале, тогда мы решили уезжать,

– отметила Наталья.

Она добавила, что выезд у них был возможен только в одну сторону – на Песочин, потому что во всех других направлениях были российские войска или велись активные обстрелы.

Внучка Натальи в харьковском подвале / Фото предоставлены сайту 24 канала

То, что когда-то не было разрушено немцами, разрушили сейчас

Жительница рассказала, что в Харькове ПВО не работало изначально, поэтому было очень сложно. В их районе, ближе к центру, сирены совсем не слышны. Сначала слышали самолеты, потом взрывы, а потом уже была какая-то удаленная сирена и на телефоны поступали уведомления о воздушной тревоге. Конечно, есть районы, от которых вообще непонятно, что осталось – Салтовка, Северная Салтовка. Их начали обстреливать с самого начала.

Все эти 11 дней тишины не было. Мы в центре жили, и когда снаряд прилетел в Харьковскую ОГА, мы с мужем поднялись вверх, чтобы приготовить еду. Дом качнулся очень сильно, и еще этот свистящий звук самолетов,

– уточнила Наталья.

Сейчас женщина находится на связи с оставшимися там друзьями, и они говорят, что ничего не изменилось – взрывы и обстрелы слышны постоянно. Это длится круглосуточно.

Впрочем, несмотря на активные обстрелы, все коммуникации в городе работают очень быстро, Харьков продолжает жить. Вывозится мусор, как только исчезал свет – его чинили в течение нескольких часов. Там, где не разрушено так, как Салтовка, все очень быстро делается. Коммунальные службы все работают.

Внучка Натальи в харьковском подвале / Фото предоставлены сайту 24 канала

Когда мы проезжали по Харькову, – все везде убрано, дороги расчищены, нет такого, что завалы, и нельзя проехать. Есть районы, которые сильно пострадали, есть те, которые не так сильно обстреляли. А центр, который ты знал, разрушен. То, что когда-то не было разрушено немцами, разрушили сейчас. У меня дочь архитектор, она говорит, что работы теперь будет очень много. Хочется вернуться, чтобы все это восстанавливать,

– отметила Наталья.

Хотим как можно скорее вернуться домой

Вот с чем в городе сейчас проблема – так это с лекарствами. Наталья рассказала, что оставшиеся в Харькове постоянно пишут, и они бегают по аптекам, ищут что нужно, чтобы все отправить. Потому что аптеки практически не работают, город большой, а из-за того, что постоянные обстрелы, нет возможности куда-то добраться. Так что ситуация там сложная.

В аптеках нет даже самых простых препаратов – от температуры или чего-либо подобного. А сейчас многие сидят в подвалах, на парковках, и болеют, потому что холодно, а лечиться нечем.

Также постоянно отправляем корм для животных, к счастью работает "Новая почта". Многих животных покинули, и местные девушки их подкармливают. По продуктам сейчас говорят, что есть. Хлеб, вода, мясо, крупы – все есть. Просто не все магазины трудятся. Еще тогда, когда мы находились в городе, в магазинах были огромные очереди, и магазины открывались не по времени, а когда они имели товар,

– поделилась Наталья.

Она также заметила, что российских военных в их районе не было, туда никто не доходил, а вот по окрестностям города ходили.

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По словам женщины, они до сих пор находятся в Каменце-Подольском, и это прекрасный город, где приветливые люди, и все хотят помочь, но очень хочется вернуться домой.

Здесь много русскоязычных, но когда люди спрашивают, откуда мы и слышат, что мы из Харькова, нам колоссально помогают и поддерживают. Но все равно хочется домой. Мы не хотим даже выезжать куда-то за границу, хотим поскорее вернуться домой,

– подытожила женщина.

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