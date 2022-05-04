Мы несем большие потери, – Арестович

Ситуация на фронте крайне напряженная – оккупанты изо всех сил пытаются совершить прорыв обороны наших защитников. Кое-где у россиян удается продвигаться, но не на большие участки.

Об этом в эфире 24 канала заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он также добавил, что силы ВСУ и врага, к сожалению, неравны, именно поэтому украинское войско несет потери, несмотря на профессионализм.

Читайте также Не идут в бой, сдаются в плен или убивают своих: как выживают на войне русские солдаты

На всех точках столкновения украинская армия грамотно и профессионально попадает в позиции врага, говорит Арестович.

Мы уничтожаем командные пункты, точки с топливом и оружием – это не позволяет им двигаться дальше и требует перегруппировки. Наша авиация и артиллерия уверенно "выносит" их позиции, таким образом они не могут перейти в уверенное наступление,

– добавляет советник Ермака.

Наступление оккупантов

Арестович объясняет, что Россия действительно завела на Изюмское направление 22 батальоно-тактические группы, но там состав заполнен на 40-60% и настроения внутри отнюдь не геройские.

"Наша же сегодняшняя проблема – на одну нашу пушку выпадает пять российских. Это поэтому оккупантам удается понемногу нас жать. Но что это за "жатие", россияне за 29 суток активного наступления на Донбассе продвинулись на 25 километров из 250 запланированных. Ценой огромных потерь живой силы и техники", – добавляет Алексей Арестович.

Потери на войне

Что мы можем сейчас услышать: россияне продвигаются, мы несем потери. Наши потери конечно в разы меньше российских, но они все равно велики. С другой стороны, видим, что враг не способен выполнить даже тактические цели,

– рассказывает советник главы ОП.

Оперативные и политические цели мы сейчас вообще не обсуждаем, потому что их исполнение и близко не стоит – это абсолютный призрак, говорит Арестович. По словам советника ОП, сейчас россияне используют последние резервы и не в силах пополнить их так, чтобы третий или четвертый эшелон был хоть как-то наполнен.

Оккупанты планируют циничный "парад" в Мариуполе: смотрите видео