"Мы ни в чем не должны": 55% россиян обвиняют в войне только свою власть

Пока ВСУ ликвидируют армию оккупантов, санкции наших партнеров наносят крах российской экономике. Граждане страны-агрессора уже ощутили последствия войны в Украине и обвиняют в этом свою власть.

Россиянам придется ощутить на себе все последствия решения преступного и подлого вторжения своих военных на территорию Украины. Множество компаний-гигантов вышли из страны-агрессора, и их список постоянно растет.

Кстати Начались новые переговоры России и Украины: видео

"Во всем виновата власть"

Согласно опросам группы "Рейтинг", 55% украинских граждан убеждены, что вина за войну с Украиной лежит исключительно на российских властях. 38% утверждают, что виновны как власть, так и народ.

Что касается Беларуси, с территории которой также производились обстрелы и нападение на украинские территории, то здесь вину на власть переводит 70% людей. С ответственностью власти и народа согласны 24%.

Опрос был проведен 1 марта, аудитория – население Украины в возрасте от 18 лет из всех областей, количество респондентов составило 1200.

​

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!