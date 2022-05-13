Мы никогда не признаем их автономию, – Зеленский о Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина никогда не признает автономию Донбасса. Особенно после того, как Россия отняла там жизни у десятков тысяч людей.

Об этом он заявил в интервью итальянскому каналу Rai 1. Журналист задал вопрос Зеленскому, почему Украина не соглашается признать широкую автономию псевдореспублики на Донбассе.

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Зеленский твердо ответил, что никакой автономии Донбасса никогда не будет.

Широкая автономия Донбасса? Там ничего не осталось. Какая широкая автономия? Чего? ...Перед тем, как говорить о том или ином формате территорий, нельзя было убивать десятки тысяч людей. Вот в этом проблема. Они убили, все разрушили и говорят, чтобы давать теперь автономию. Мы никогда не признаем их автономию,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина поставляет воду на ту территорию. Также на подконтрольных территориях Донбасса последние 8 лет Украина развивала города и села, а Россия пришла и все разрушила.

Они предлагали не широкую автономию. Они признали территории этих так называемых республик отдельными республиками. И они не входят в состав России. Если говорить о той или иной автономии, она должна входить в состав того или иного государства. Они же признали их отдельными, отделили их. Они там написали свои конституции этих псевдореспублик и сказали, что все территории Донецкой и Луганской областей их земля,

– заметил президент.

Он добавил, что вопрос об автономии Донбасса сначала никто не задавал. Россия просто пришла туда с войной, а теперь пытается найти оправдание своих шагов.

Мы жили там, мы все развивали. А теперь они говорят, что это земля, и Россия признала их отдельными самостоятельными псевдореспубликами. И пошла войной, чтобы якобы очистить Донбасс от "нацистов". Перевернули все с ног на голову. И после этого они нашли оправдание своих нелегитимных шагов,

– добавил глава государства.

Другие вопросы по суверенитету Украины по новому интервью

Об оккупированном Крыме

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не признает оккупированный Крым частью России, но готова вести переговоры с Кремлем по полуострову.

Он также рассказал, что Украина хотела "снять вопрос Крыма с карты войны" и предложила Москве подписать документ, предусматривающий, что Киев и Кремль должны урегулировать вопросы Крыма в течение 10 лет. Однако Россия не согласилась.

Макрон предлагал Украине уступить суверенитет.

Также глава государства рассказал, что президент Франции предлагал украинским властям пойти на уступки России относительно суверенитета страны, чтобы "сохранить лицо" президенту Путину. Зеленский назвал такое предложение некорректным и несправедливым.

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