Мы никогда не признаем изменение границ Украины – заявление министров G7

Министры иностранных дел стран G7 продолжают поддерживать Украину. Они отметили, что не признают изменение границ нашего государства.

Кроме того, страны согласились усиливать экономическую и политическую изоляцию России. Общее заявление опубликовали высокопоставленные дипломаты Великобритании, Канады, Германии, Франции, Италии, Японии, США и Европейского Союза.

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Страны G7 поддерживают Украину

Они – непоколебимы в солидарности с Украиной, когда наше государство защищается против неоправданной и незаконной захватнической войны России, в которой участвует Беларусь.

Мы стремимся помогать Украине, демократии поддерживать суверенитет и территориальную целостность, защищать себя и противостоять будущим нападениям, выбрать собственное будущее и процветать.

– говорится в заявлении.

Государства подтвердили, что Украина имеет право на самооборону – согласно Уставу Организации Объединенных Наций.

Они заметили, что захватчики пытаются перекроить границы. Однако это нарушает наш суверенитет и территориальную целостность.

"Мы будем продолжать помогать"

Страны уверены, что обязаны сейчас поддерживать наше государство, в том числе и в восстановлении. "Большая семерка" призвала объединить усилия для помощи Украине.

"Мы будем продолжать нашу постоянную военную и оборонную помощь Украине, пока это необходимо", – говорится в заявлении.

Чего требуют G7

Более того, G7 требуют от России закончить войну и прекратить трагические страдания и потери жизни. Кроме этого, призывают Беларусь прекратить разрешать агрессию России, соблюдая международные обязательства.

Государство-оккупанта призвали прекратить военную агрессию – остановить огонь и немедленно и безоговорочно отозвать свои войска со всей территории Украины в ее международно признанных границах.

Мы никогда не признаем границы, которые Россия пыталась изменить с помощью военной агрессии, и будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины,

– подчеркнули страны.

Также они осудили угрозы России применить химическое, биологическое или ядерное оружие: "Повторяем, что любое использование такого оружия будет иметь тяжелые последствия".

Какая позиция G7 по поводу войны в Украине

Страны G7 поддерживают Украину в борьбе с Россией. Государства намерены предоставить 30 миллиардов евро финансовой поддержки. Этот вопрос, вероятно, будет рассмотрен уже на следующей неделе.

В "Большой семерке" обязались постепенно прекратить или запретить импорт российской нефти и сильно ударить по экономике страны-оккупанта.

Послы G7 продолжают работать над экономическим восстановлением Украины.

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