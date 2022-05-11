Мы никогда не сможем простить бездействие и безразличие мира, – жена бойца "Азовстали"

Каждая минута, каждый час, каждый день – невероятно трудны для защитников Мариуполя и их родных. Они обращаются ко всему миру, чтобы спасти наших бойцов из Азовстали, которых цинично пытается уничтожить Россия. 24 канал продолжает публиковать эксклюзивные обращения семей военных. Далее – прямая речь Елены Билой, жены бойца полка защитников Мариуполя Вячеслава.

Сегодня вопрос "Азовстали" должен быть номером 1 по всему миру.

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Не только родные этих отважных воинов, а все должны приложить усилия, чтобы решить вопрос с их эвакуацией как можно скорее. Должен быть выход. Бездействие может привести к трагическим последствиям.

Блокада проходит со 2 марта. Ситуация на "Азовстали" стала сверхкритической. Военные ведут бои в бесчеловечных условиях, не имеют пищи и воды, нет элементарных средств для выживания.

Трудно говорить и о раненых военных. Нет ни антисептиков, ни обезболивающих, без которых им приходится переживать мучительную боль. Ужасающие кадры видим почти каждый день, они умирают в страшных муках, потому что нет должной медицинской помощи.

Эти сильные мужчины и женщины заслуживают спасения и жить полноценной жизнью, насколько это будет возможно после пережитого. Они ждут помощи и скорейшего спасения. Они верят в то, что мир их не покинет. Все родные и военные надеются на скорейшую поддержку мировых лидеров и решительных действий с их стороны. Бездействия и безразличия родные никогда не смогут ни понять, ни простить.

Мы должны громко кричать, не игнорировать вопрос "Азовстали" ради еще живых бойцов. Они всегда борются на стороне света. И сами являются светлыми и необычайными людьми. Таких людей нужно беречь.



Елена Била с мужем-защитником Азовстали / Фото предоставлено редакции

Нужно сделать все возможное и невозможное для их спасения. Эти люди заслуживают жизни.

Подписывайте петицию, говорите, кричите о Мариуполе в своих социальных сетях, обозначайте мировых лидеров и пишите официальные обращения к ним, выходите на мирные акции. Делайте все, чтобы спасти наших защитников.

Подписать петицию с призывом спасти всех находящихся на территории "Азовстали" бойцов можно здесь . Обращение адресовано ООН и его главе Антониу Гутеррешу.

Била Елена, супруга бойца полка защитников Мариуполя.