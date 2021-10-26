Те же "ракеты" являются лишь ответом на заявления пропагандистов из Кремля. Об этом заявил Алексей Арестович в эфире одного из украинских телеканалов.

Напомним Он доиграется, – Арестович пригрозил Путину ракетами, которые Украина нацелит на Москву

Россияне нам часто угрожают

По словам Арестовича, Украина никому не угрожает. Однако "ракеты нацелены на Москву" это ответ на заявления пропагандистов, которые не боятся говорить об уничтожении Украины в своих шоу.

Россияне не стесняются в каждой программе угрожать вбомбить Украину в каменный век, уничтожить нас, не допустить и тому подобное,

– заявил Арестович.

Кроме того, внештатный советник Владимира Зеленского убежден, что уже в течение следующих 10 лет Украина сможет получить оружие, которое будет поражать стратегические цели. Однако для этого, по словам Арестовича, требуется надлежащее финансирование.

Последние заявления Арестовича