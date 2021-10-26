Ті самі "ракети" є лише відповіддю на заяви пропагандистів з Кремля. Про це заявив Олексій Арестович в ефірі одного з українських телеканалів.

Нагадаємо Він дограється, – Арестович пригрозив Путіну ракетами, які Україна націлить на Москву

Росіяни нам часто погрожують

За словами Арестовича, Україна нікому не погрожує. Однак "ракети націлені на Москву" це відповідь заяви пропагандистів, які не бояться говорити про знищення України у своїх шоу.

Росіяни не соромляться в кожній програмі погрожувати вбомбити Україну в кам'яний вік, знищити нас, не допустити тощо,

– заявив Арестович.

Крім того, позаштатний радник Володимира Зеленського переконаний, що уже протягом наступних 10 років Україна зможе отримати зброю, яка уражатиме стратегічні цілі. Однак для цього, за словами Арестовича, потрібне належне фінансування.

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