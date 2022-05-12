Мы обливали не посла, а себя, просто он стоял очень близко – активистка из Варшавы

В Варшаве 9 мая облили красной краской российского посла Сергея Андреева, пытавшегося возложить венок на кладбище советских воинов. Активисты объяснили, что они хотели облить только себя, но посол стоял очень близко, и потому на него попала краска.

Об этом 24 каналу рассказала организатор акции протеста в Варшаве Ирина Земляная.

К теме Россия вызвала посла Польши после инцидента с облитым "кровью" послом России: требуют извинений

Она отметила, что власти Польши предупреждали посла России не идти класть цветы на кладбище, потому что ему не могли обеспечить надлежащую безопасность.

В то же время, активисты понимали, что россияне попытаются что-то такое скрыть и возложить цветы именно 9 мая, а не 8 числа месяца.

"Мы собрали публичную акцию, готовились где-то месяц. Наш план был – когда посол будет класть цветы, выйти, облить себя красной краской и упасть, как мертвые. Это должен быть символ того, что повсюду, где появляются русские, кровь и умирают украинцы", – объяснила активистка

Но, по словам Ирины Земляной, почему-то полиция позволила вплотную подойти к российскому послу, и активисты облили себя красной краской (это был свекольный сок) и случайно и посла, потому что он стоял слишком близко.

Мы не планировали обливать его, только себя возле него. Но он стоял очень близко… Все говорят только о после, но краска попала и на журналистов, и на других участников акции. Все стояли в толпе,

– подчеркнула она.

Активистка рассказала, что посол впоследствии обратился в полицию с требованием помочь ему возложить цветы, на что правоохранители отказали.



Активисты облили российского посла красной краской / Фото из соцсетей

Нескольких участников акции задержали, но впоследствии отпустили. "Даже когда меня задержали, то правоохранители начали расспрашивать о красной краске и посмеялись над тем, что это был свекольный сок, и шутили над российским послом", – ответила Ирина Земляная.

Активистка заверила, что некоторые россияне постоянно ходили и пытались возложить цветы. Потому они дежурили целый день и не давали этого сделать. Никому возложить цветы на кладбище советских воинов так и не удалось.

В то же время в России неизвестные также облили красной краской вход в посольство Польши в Москве. Вероятно, это "месть" за своего посла. Глава польской дипломатии Марцин Пшидач ответил, что ждет от России разъяснений и установления виновных.

Видео по теме – в Москве облили красной краской посольство Польши