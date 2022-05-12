Про це 24 каналу розповіла організаторка акції протесту у Варшаві Ірина Земляна.

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Вона зауважила, що влада Польщі попереджала посла Росії не йти класти квіти на цвинтарі, бо йому не могли забезпечити належну безпеку.

Водночас активісти розуміли, що росіяни спробують щось таке утнути і покласти квіти саме 9 травня, а не 8 числа місяця.

"Ми зібрали публічну акцію, готувалися десь місяць. Наш план був – коли йтиме посол класти квіти, вийти, облити себе червоною фарбою і впасти, як мертві. Це мав бути символ того, що всюди, де з'являються росіяни, кров та помирають українці", – пояснила активістка

Але, за словами Ірини Земляної, чомусь поліція дозволила впритул підійти до російського посла, і активісти облили себе червоною фарбою (це був буряковий сік) та випадково і посла, бо він стояв надто близько.

Ми не планували обливати його, лише себе коло нього. Але він стояв дуже близько… Всі говорять лише про посла, але фарба потрапила і на журналістів, і на інших учасників акції. Всі стояли в натовпі,

– наголосила вона.

Активістка розповіла, що посол згодом звернувся до поліції з вимогою допомогти йому покласти квіти, на що правоохоронці відмовили.



Активісти облили російського посла червоною фарбою / Фото з соцмереж

Кількох учасників акції затримали, але згодом відпустили. "Навіть коли мене затримали, то правоохоронці почали розпитувати про червону фарбу і посміялися з того, що це був буряковий сік, і жартували з російського посла", – відповіла Ірина Земляна.

Активістка запевнила, що деякі росіяни постійно ходили і намагалися покласти квіти. Тому вони чергували цілий день і не давали цього зробити. Нікому покласти квіти на цвинтарі радянських воїнів так і не вдалося.

Натомість у Росії невідомі також облили червоною фарбою вхід до посольства Польщі в Москві. Ймовірно, це "помста" за свого посла. Глава польської дипломатії Марцін Пшидач відповів, що чекає від Росії роз'яснень та встановлення винних.

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