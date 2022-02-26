Мы обороняем наш город, – Кличко обратился к киевлянам
26 февраля 2022 , 12:06Читати новину українською
Источник:телеграмм Виталия Кличко
Мэр города Виталий Кличко обратился к киевлянам. Он отметил, что мы охраняем наш город.
В своей телеграме Виталий Кличко написал всего несколько чрезвычайно важных слов. И они касаются не только каждого киевлянина, но и каждого украинца, которому болит сердце за то, что происходит!
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Друзья! Киевляне! Мы охраняем наш город! Киев и наше государство пытаются уничтожить. Мы должны выстоять! Слава Украине!,
– призвал он.
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Текст публикации Виталия Кличко
Друзья! Киевляне! Мы обороняем наш город! Киев и наше государство пытаются уничтожить. Мы должны выстоять! Слава Украине!