Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" сообщил директор Киевской школы экономики Тимофей Милованов. Он добавил, что Кремль в этой борьбе употребляет широкий спектр инструментов.

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Когда Россия начинает действовать

По словам Милованова, обычно соседнее государство активизируется, когда в Украине улучшается жизнь. К примеру, сейчас минимальная зарплата в Украине стала выше, чем в стране-агрессора.

Мы опасны для России, потому нас постоянно бомбят. Опасны – как демократия, как успешная страна. Это великое государство, влияющее на весь мир – не может упорядочить свои дела. Тимофей Милованов Директор Киевской школы экономики

Что сейчас с экономикой Украины

Как отметил Милованов, сейчас сетуют на украинский ВВП, до сих пор не восстановившийся до прежнего уровня. Однако нужно помнить, что у нас захватили 7% территории страны, а 14% активов государства – разворовали.

Следует учитывать, что Украине удалось восстановить ВВП и выйти на новый уровень. Официально в государстве продолжают считать его на всю территорию. Впрочем, мы же не контролируем активы оккупированных областей, не получаем оттуда налогов. Тимофей Милованов Директор Киевской школы экономики

Как подчеркнул экономист, сейчас в Украине экономический рост. Кроме того, не нужно забывать, что мы – воюющее государство и возлагается на свои ресурсы. Он отметил, что хотя нам оказывают поддержку, но в большинстве случаев это кредиты, которые нужно возвращать.

"Санкции – это тоже очень хорошо. Однако дали бы нам 20 или 50 миллиардов долларов, то на них мы смогли бы построить сильную экономику", – подытожил Милованов.

Милованов в программе "Что это было?" Сергея Лещенко: смотрите видео

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