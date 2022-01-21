Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" повідомив директор Київської школи економіки Тимофій Милованов. Він додав, що Кремль у цій боротьбі використовує широкий спектр інструментів.

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Коли Росія починає діяти

За словами Милованова, зазвичай сусідня держава активізується, коли в Україні покращується життя. До прикладу, зараз мінімальна зарплата в Україні стала вищою, ніж в країні-агресорці.

Ми небезпечні для Росії, тому нас постійно бомблять. Небезпечні – як демократія, як успішна країна. Ця велика держава, яка впливає на весь світ – не може впорядкувати свої справи. Тимофій Милованов Директор Київської школи економіки

Що зараз з економікою України

Як зазначив Милованов, зараз нарікають на український ВВП, який досі не відновився до попереднього рівня. Однак потрібно пам'ятати, що в нас загарбали 7% території країни, а 14% активів держави – розікрали.

Потрібно враховувати, що Україні вдалось відновити ВВП та вийти на новий рівень. Офіційно в державі продовжують рахувати його на всю територію. Втім ми ж не контролюємо активи окупованих областей, не отримуємо звідти податків. Тимофій Милованов Директор Київської школи економіки

Як підкреслив економіст, зараз в Україні – економічне зростання. Крім того, не потрібно забувати, що ми – держава, яка воює, й покладається на свої ресурси. Він зазначив, що хоча нам надають підтримку, але в більшості випадків – це кредити, які потрібно повертати.

"Санкції – це теж дуже добре. Однак дали б нам 20 чи 50 мільярдів доларів, то на них ми б змогли розбудувати сильну економіку", – підсумував Милованов.

Милованов у програмі "Що це було?" Сергія Лещенка: дивіться відео



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