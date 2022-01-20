Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Чиновница ранее говорила, что Берлин сделает все для перезапуска формата.

К теме Есть попытки восстановить нормандский формат, – политолог о предстоящих встречах Блинкена

К слову, Блинкен 21 января встретится в Женеве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Госсекретарь говорит, что озвучит ему общую позицию США и Европы по поводу деэскалации ситуации вокруг Украины.

Встреча советников в Нормандии

До конца января должна состояться встреча советников лидеров "нормандской четверки". К ней уже готовятся, заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Ранее о вероятности такой встречи писали в СМИ, однако сроки были неизвестны.

Обратите внимание! В последний раз лидеры "нормандской четверки" встречались в декабре 2019 года. С тех пор Кремль блокирует переговоры, а разговоры продолжаются на уровне советников и министров.

Привлечение США к нормандскому формату: что известно

В информационном пространстве несколько лет звучат заявления, что США могут приобщить к переговорному процессу в нормандском формате. В частности, эту идею поддерживает президент Владимир Зеленский.

Алексей Арестович в июле 2021 года заявил, что Андрей Ермак и Виктория Нуланд активно обсуждают привлечение США к переговорам в нормандском формате.

Ермак после встречи с Байденом отмечал, что США готовы присоединиться к формату. Однако для этого должно быть согласие всех сторон, в том числе и России, которая, скорее всего, не согласится.

В Трехсторонней контактной группе же назвали вариант приобщения США к формату маловероятным.

Может быть интересно – Зеленский встретился с Блинкеном: о чем говорили политики: