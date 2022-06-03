Мы остановили "вторую армию мира" и выстояли, – Зеленский о 100 днях войны против России

3 июня в Украине ровно 100 дней со дня начала полномасштабного российского вторжения. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что за это время оккупанты не достигли ни одной из стратегических целей.

Глава государства отметил, что в течение 100 дней Украина совершила невозможное. Президент подчеркнул, что это казалось невозможным для мира.

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Оккупанты показывают свое бессилие

Владимир Зеленский подчеркнул, что за 100 дней никакой стратегической цели российские оккупанты не достигли. Поэтому все свое бессилие выместили на мирном населении, обстреливая жилые дома и другую гражданскую инфраструктуру.

100 дней нашей борьбы. 100 дней единства и несокрушимого духа. За это время враг так и не смог достичь никакой стратегической цели, но пытался выместить свое бессилие на гражданской инфраструктуре и людях. Украина же за эти 100 дней сделала то, что казалось невозможным, во что многие не хотели верить. Мы остановили "вторую армию мира", освободили часть своих территорий и продолжаем давать достойный отпор оккупантам,

– подчеркнул президент.

Глава государства поблагодарил всех, благодаря кому Украина уже выстояла 100 дней. Владимир Зеленский подчеркнул, что победа непременно будет за Украиной

100 дней войны в Украине.

Сколько потеряли оккупанты за 100 дней полномасштабной войны

С начала полномасштабного вторжения украинские войска не только героически сопротивлялись оккупантам, но и наносили колоссальные потери врагу. Потери оккупанты несут каждый день. По состоянию на 3 июня потери россиян за 100 дней войны составляют:

около 30 950 кафиров из личного состава;

1 367 танков;

3 366 боевых бронированных машин;

675 артиллерийских систем;

207 реактивных систем залпового огня;

95 средств противовоздушной обороны;

210 самолетов;

175 вертолетов;

535 беспилотников оперативно-тактического уровня;

121 крылатая ракета;

13 кораблей и катеров;

2 329 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

51 единица специальной техники.

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