Мы отбиваем атаки, – в МВД сказали, где продолжаются главные боевые действия
Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область. Они пытаются обойти Изюм, чтобы попытаться прорваться дальше на Донбасс.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала.
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"За минувшие сутки (8 апреля – 24 канал) было 50 обстрелов по Харьковской области. Мы отбиваем атаки. Оккупанты пробуют обойти Изюм, чтобы прорываться дальше на Донбасс", – рассказал советник министра.
Где продолжаются главные боевые действия
По словам Денисенко, если говорить о Харьковской области, то ключевыми сейчас являются направления от Изюма в сторону Барвенково и Лозовой. Дальше – дорога на Славянск и на Краматорск.
Там концентрируют главные боевые действия, если мы говорим о линии Изюм – Славянск,
– рассказал советник министра.
Денисенко рассказал, где продолжаются главные бои: смотрите видео