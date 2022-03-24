Мы подошли к грани, – Мариуполь в блокаде умоляет о помощи

Все больше мариупольцев остается без запасов пищи. Все попытки провести эвакуацию через гуманитарный коридор блокируются оккупантами. Город просто кричит о помощи, в которой он нуждается незамедлительно.

Свое обращение опубликовал Мариупольский городской совет. Городские власти рассказали истории оказавшихся в ловушке жителей.

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В городе катастрофически не хватает еды

"Не ели уже два дня. Слабость. Выйти из города пешком нет сил. Хорошо, что воды немного есть". Жуткие слова, которые все чаще слышат мариупольцы от оставшихся там близких. Когда на минуту-другую пробивается хоть какая-то связь,

– рассказывают в горсовете.

Все попытки приступить к масштабной гуманитарной операции по спасению жителей Мариуполя блокируются российской стороной. Оккупантов совершенно не интересует человеческие судьбы, а только пропагандистка картинка – говорится о принудительном вывозе мариупольцев на российскую территорию.

Мариуполь – на грани

Мариупольцы, несмотря на собственное тяжелое положение, видят сотни примеров взаимопомощи. Они благодарят неравнодушных людей и волонтеров, которые ежедневно под обстрелами вывозят местных жителей.

Однако при всех этих усилиях город подошел к грани. Горсовет просит о более жестких санкциях, закрытом небе, самолетах и ​​танках. Необходимы дипломатические сверхусилия, чтобы спасти другие города от того, что видит Мариуполь. А мариупольцы продолжают просить о помощи.

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