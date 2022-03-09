Мы на подступах к Киеву, и никто нас отсюда не сдвинет, - командир роты "Щит"

Ситуация на подступах к Киеву остается тяжелой. В то же время, защитники уверяют, что надежно контролируют ситуацию.

Боевой командир роты "Щит" Вадим Кодачиков заверил, что его бойцы на позициях. Они защищают столицу от врага на подступах к ней.

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Мы на месте. На подступах к Киеву. И мое вам слово командира – никто нас отсюда не сдвинет! Боевой дух бойцов таков, что оккупанты будут лететь с украинской земли так, чтобы не только направление забыли, но и название вспоминали с ужасом,

– заверил командир.

По его словам, ни одного кольца вокруг Киева рашисты так и не сложили. Части кольца всегда были в разной интенсивности.

"Выходили ромбы, параллелепипеды, штрих-пунктиры в стиле алфавита морзе. Но не кольцо. Выдохнули и забыли", – говорит Кодачигов.

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