Бойовий командир роти "Щит" Вадим Кодачигов запевнив, що його бійці на позиціях. Вони захищають столицю від ворога на підступах до неї.

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Ми на місці. На підступах до Києва. І моє вам слово командира – ніхто нас звідси не зрушить! Бойовий дух бійців такий, що окупанти летітимуть з української землі так, щоб не тільки напрямок забули, а й назву згадували з жахом,

– запевнив командир.

За його словами, жодного кільця навколо Києва рашинасти так і не склали. Частини кільця завжди були в різній інтенсивності.

"Виходили ромби, паралелепіпеди, штрих-пунктири в стилі абетки морзе. Але не кільце. Видихнули і забули", – каже Кодачигов.



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