Мы подтверждаем режим тишины, оккупанты начинают бои, – Кириленко об обстреле Мариуполя

Российские войска цинично обстреливают мирных жителей Мариуполя во время режима тишины. Оккупанты начинают обстрел, как только украинская сторона подтверждает прекращение огня.

За режим тишины получаем "благодарность" от оккупантов в виде обстрелов

Об этом сказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в совместном эфире всех украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

Это важно За время блокады оккупантами Мариуполя погибли около 1300 мирных жителей

Он заявил, что оккупанты могут объявить режим тишины в центре Мариуполя на 40 минут и одновременно обстреливают окрестности города и по маршруту эвакуации.

"Только начинаем двигаться – сразу идут обстрелы, сеется паника. Мы понимаем, что может происходить дальше", – сказал глава Донецкой ОВА.

Кириленко отметил, что Украина предоставляет гарантии режима тишины, за что получает "благодарность" от оккупантов в виде обстрелов.

Где прекращаем режим тишины – сразу идет обстрел и прорыв в Мариуполь,

– сказал Кириленко.

Он добавил, что 7 марта во время режима тишины 10 вражеских танков совершили прорыв со стороны аэропорта. Он заявил, что бой длился 3 часа и украинские военные сожгли 6 танков.

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