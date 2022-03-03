Мы с Польшей друзья, но нам нужны самолеты, – Зеленский о Дуде
Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью, в котором рассказал все, что делает для противостояния российской агрессии. Враг терпит огромные потери на всех фронтах, но не собирается останавливаться.
Украина получает большую помощь от международных партнеров по борьбе с российскими оккупантами. Впрочем, есть еще много направлений, на которых наша страна нуждается в помощи.
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Помощь от Польши
Польша стала активным союзником Украины в войне с русскими оккупантами. Эта страна открыла свои границы, помогает нашим беженцам и оказывает всестороннюю поддержку.
Как отметил Владимир Зеленский, он находится в постоянном контакте с Президентом Польши Анджеем Дудой и нуждается в помощи в обеспечении самолетами.
Проблем с Польшей у нас нет. Дуда – тот лидер, который меня спрашивает, что я сейчас делаю. Это сильные отношения, мы друзья. Но нам нужны самолеты,
– сказал президент Украины.
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