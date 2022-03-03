Україна отримує велику допомогу від міжнародних партнерів для боротьби з російськими окупантами. Втім, є ще багато напрямків, де наша держава потребує допомоги.

Цікаво Далі буде Латвія, Литва, Естонія, Молдова, Грузія, Польща, – Зеленський про ненажерливість Росії

Допомога від Польщі

Польща стала активним союзником України у війні з російськими окупантами. Ця країна відкрила свої кордони, допомагає нашим біженцям та надає всесторонню підтримку.

Як зазначив Володимир Зеленський, він перебуває у постійному контакті з Президентом Польщі Анджеєм Дудою, і потребує допомоги у забезпеченні літаками.

Проблем із Польщею у нас немає. Дуда – той лідер, який мене питає, що я зараз роблю. Це потужні відносини, ми друзі. Але нам потрібні літаки,

– сказав президент України.

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