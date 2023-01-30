Об этом советник Офиса Президента Михаил Подоляк заявил в эфире телемарафона 30 января. По его словам, сейчас Россия пытается распространять много манипуляций, потому что не может смириться с поставками танков Украине.

Внимание Уоллес назвал сроки, когда танки Challenger прибудут в Украину.

Союзники ведут аналитику

Итак, информация о том, что одобренного количества танков будет недостаточно, или то, что они прибудут в Украину слишком поздно – не что иное, как способы давления. А союзники ведут аналитику и знают, что нужно Украине для победы.

Партнеры так же как и мы понимают на каком этапе мы находимся и какие инструменты нам нужны будут зимой или в середине весны. Они понимают, какие инструменты, в каком количестве. Мы будем иметь все это непосредственно тогда, когда нам это потребуется,

– сообщил Михаил Подоляк.

Какую военную помощь получит Украина и когда

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что танки Challenger приедут в Украину ближе к лету. Сначала украинские военные пройдут соответствующие учения. напомним, что речь об эскадрилье танков Challenger 2 – то есть 14 единиц.

Ранее посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что партнеры пообещали предоставить ВСУ 321 тяжелый танк. Речь о "Леопардах" от Германии и "Абрамсе" от США и других танках от союзников.

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