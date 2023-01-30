Известно, что германские и американские танки от партнеров прибудут в ближайшие несколько месяцев. Это потому, что нашим военным нужно время, чтобы овладеть тем, как ими управлять. В то же время в России уже вполне серьезно заявляют, что готовы давать миллионы рублей за каждую ликвидированную единицу техники.

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В издании Sky News отметили, что одна из российских компаний готова предоставить 5 миллионов рублей солдату, который первым уничтожит или захватит западный танк на территории Украины.

Уральская компания Fores, производящая материалы для энергетической промышленности, предлагает выплаты военнослужащим, которые захватят или уничтожат немецкие танки Leopard 2 или американские – Abrams,

– написали в СМИ.

Однако акцентируем на том, что этих 5 миллионов получит только солдат, первым уничтожающий западный танк. А вот всем последующим захватчикам пообещали всего по 500 тысяч рублей.

Можно над этим только посмеяться, потому что вряд ли вражеским воинам удастся уничтожить хотя бы один мощный танк Leopard или Abrams.

Обратите внимание! Журналисты также отметили, что предприятие Fores пообещало выплату в 15 миллионов рублей за каждый уничтоженный россиянами истребитель западного производства. Однако, как известно, разговоры о том, что такие летательные аппараты могут прибыть в наше государство, только ведутся с союзниками. Пока нет окончательного решения среди партнеров по этому вопросу.

К этой теме также отметим, что Путинский актер Иван Охлобыстин объявил о награде 10 миллионов рублей за каждый подбитый танк Abrams. Об этом его просили сообщить неизвестные российские компании.

С нескрываемым удовольствием спешу сообщить вам, что некоторые представители крупного российского бизнеса уполномочили меня сообщить, что они назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый "Абрамс",

– написал он.

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