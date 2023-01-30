Известно, что германские и американские танки от партнеров прибудут в ближайшие несколько месяцев. Это потому, что нашим военным нужно время, чтобы овладеть тем, как ими управлять. В то же время в России уже вполне серьезно заявляют, что готовы давать миллионы рублей за каждую ликвидированную единицу техники.
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Как в России делят шкуру неубитого медведя
В издании Sky News отметили, что одна из российских компаний готова предоставить 5 миллионов рублей солдату, который первым уничтожит или захватит западный танк на территории Украины.
Уральская компания Fores, производящая материалы для энергетической промышленности, предлагает выплаты военнослужащим, которые захватят или уничтожат немецкие танки Leopard 2 или американские – Abrams,
– написали в СМИ.
Однако акцентируем на том, что этих 5 миллионов получит только солдат, первым уничтожающий западный танк. А вот всем последующим захватчикам пообещали всего по 500 тысяч рублей.
Можно над этим только посмеяться, потому что вряд ли вражеским воинам удастся уничтожить хотя бы один мощный танк Leopard или Abrams.
К этой теме также отметим, что Путинский актер Иван Охлобыстин объявил о награде 10 миллионов рублей за каждый подбитый танк Abrams. Об этом его просили сообщить неизвестные российские компании.
С нескрываемым удовольствием спешу сообщить вам, что некоторые представители крупного российского бизнеса уполномочили меня сообщить, что они назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый "Абрамс",
– написал он.
Запад продолжает предоставлять Украине вооружение: последние новости
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал условие, при которой Варшава передаст Украине истребители F-16 По его словам, это может произойти тогда, когда на это согласятся другие государства Североатлантического альянса.
- В то же время политтехнолог Михаил Шейтельман очертил позицию Турции по передаче нам техники.
- Он констатировал, что в Анкаре не говорили о предоставлении нам танков, однако эта страна уже долгое время поставляет Вооруженным Силам тяжелую технику.