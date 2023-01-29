О предоставлении Украине именно танков Турция официально еще не объявила, но тяжелую технику она поставляет достаточно долгое время. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. И, по его словам, начала это делать одной из первых. Первую партию бронетранспортеров Украина получила от Турции примерно в мае.

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Турция – военный союзник Украины

Он вспомнил, что недавно, когда Реджеп Эрдоган находился с визитом в России, появилась информация, что через Болгарию и Румынию везут в Украину очередную партию бронетранспортеров.

В общем, много техники нам предоставляется молча, поэтому не удивлюсь, если Турция передаст Украине какое-то количество танков. Они не кричат на каждом углу о том, что поставляют Bayraktar. А они это делают и не обязаны об этом заявлять,

– заметил политтехнолог.

Он подчеркнул, что у Турции нет такой прозрачности в обществе, когда власти должны перед ним отчитываться или спрашивать разрешения.

"Турция является откровенным военным союзником Украины", – отметил Шейтельман.

Ни одной копейки Украина возвращать не будет

Если большинство союзников дает нам оружие, то Турция его нам продает. Но недавно подарила нам два Bayraktar.

Политолог напомнил, что Украина во время войны живет в основном за счет западной помощи. И сколько Украине нужно будет до конца войны средств, столько Запад предоставит.

А после войны все это будет списано. Ни одной копейки возвращать Украина никому не будет. Соответственно, если Турция продает нам за деньги Bayraktar, значит, за это платит Германия или Нидерланды,

– считает он.

По его мнению, когда речь идет о независимости Европы, для западных стран заплатить 10 или 100 миллиардов в любой валюте не важно.

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Эрдоган экономически "грабит" Россию

В Турции в этом году пройдут президентские выборы. Шейтельман считает, что Реджеп Эрдоган приложил много усилий для того, чтобы его избрали снова. А если он останется президентом, то продолжит поддерживать Украину и "грабить" Россию.

"Не нужно его упрекать за его отношения с Россией. Он наживается на России, потому что она продает Турции газ по цене ниже его себестоимости. И в этом смысле Эрдоган тоже является союзником Украины", – отметил политтехнолог.

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