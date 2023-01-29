Про надання Україні саме танків Туреччина офіційно ще не оголосила, але важку техніку вона постачає вже досить тривалий час. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. І, за його словами, почала це робити однією з перших. Першу партію бронетранспортерів Україна отримала від Туреччини приблизно в травні.

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Туреччина – військовий союзник України

Він згадав, що нещодавно, коли Реджеп Ердоган перебував з візитом у Росії, водночас з'явилася інформація, що через Болгарію та Румунію везуть в Україну чергову партію бронетранспортерів.

Загалом багато техніки нам надається мовчки, тому не здивуюсь, якщо Туреччина передасть Україні якусь кількість танків. Вони не кричать на кожному розі про те, що постачають Bayraktar. А вони це роблять і не зобов'язані про це заявляти,

– зауважив політтехнолог.

Він наголосив, що в Туреччині немає такої прозорості у суспільстві, коли влада повинна перед ним звітувати чи питати дозволу.

"Туреччина є відвертим військовим союзником України", – зазначив Шейтельман.

Жодної копійки повертати Україна не буде

Якщо більшість союзників надає нам зброю, то Туреччина її нам продає. Але нещодавно подарувала нам два Bayraktar.

Політолог нагадав, що Україна під час війни живе переважною більшістю за рахунок західної допомоги. І скільки Україні потрібно буде до кінця війни коштів, стільки Захід надасть.

А після війни все це буде списано. Жодної копійки повертати Україна нікому не буде. Відповідно, якщо Туреччина продає нам за гроші Bayraktar, значить, за це сплатить Німеччина або Нідерланди,

– вважає він.

На його думку, коли мовиться про незалежність Європи, для західних країн заплатити 10 чи 100 мільярдів у будь-якій валюті не важливо.

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Ердоган економічно "грабує" Росію

В Туреччині цього року відбудуться президентські вибори. Шейтельман вважає, що Реджеп Ердоган доклав багато зусиль для того, щоб його обрали знову. А якщо він залишиться президентом, то продовжить підтримувати Україну і "грабувати" Росію.

"Не потрібно йому дорікати за його стосунки з Росією. Він наживається на Росії, тому що вона продає Туреччині газ за ціною, що нижче його собівартості. І в цьому сенсі Ердоган теж є союзником України", – зазначив політтехнолог.

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