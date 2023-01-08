Аналитики отмечают, что это некий "проукраинский нейтралитет". Впрочем, Николай Давидюк так не считает. По мнению политолога, эта история совсем не о нас. Позицию Турции скорее можно описать следующим образом: российско-украинский нейтралитет с превосходством в сторону Москвы. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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"Разберемся. Кроме "Байрактаров", за которые мы очень благодарим, что еще? Зерновой коридор? Они себе погоны повесили, что миротворцы, Гутерриш это делал на базе ООН. Для России там огромный список: и нефть, и продовольствие, и вывод денег… Для нас такого нет. Мы видели большое количество турецкого оружия – танков, гаубиц, истребителей?", – говорит политолог.

Следовательно, убежден Давидюк, переоценивать "помощь" не стоит. Да, Турция – друзья. Да, частичный нейтралитет. Однако следует учитывать и те призывы, к которым обращается Эрдоган.

"Давайте прекратим войну". Хочется продолжить эту цитату через запятую: "Давайте закончим эти заявления". Это пророссийский нарратив", – утверждает Николай Давидюк.

Ранее сообщалось, что именно Эрдоган предложил Путину объявить "перемирие" в одностороннем порядке. Речь идет о прекращении огня. Интересно, что даже Эммануэль Макрон сказал: "Выводите войска, а не останавливайте огонь".

"Все это – лицемерие, манипуляция и ложь. Пентагон в тот же день подтвердил, что Россия первая это нарушила", – подчеркнул Давидюк.

Безусловно, на торговле с Россией Эрдоган заработал миллиарды денег. "Но он сейчас теряет десятки миллиардов внутренней экономики. Во-первых, он может не переизбраться, а во-вторых – потерять в разы больше", – отмечает политолог.

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Слабая Россия выгодна Турции

Давидюк уверяет, что для нас важнее другое: мы с Эрдоганом смотрим в одну сторону – ослабления России. Это очень нужно и ему, и нам.

Полудохлый медведь для нас – это безопасность по восточной границе и северу. Для Эрдогана – все тюркские страны Средней Азии уходят в его зону влияния. По большому счету, через Российскую империю он может отстроить Османскую империю,

– говорит политолог.

Следует упомянуть, добавляет он, что Российская империя строилась на обломках Османской. Россияне уверяли, что все христиане, а тех, кто говорил иначе, просто убивали.

Сейчас Турция может совершить реванш и отстроиться – не с точки зрения империи, а с точки зрения геовлияний – по всей территории России, где она ослабла. Это Центральная Азия и Ближний Восток. Они увидели, что Путин – лох. Он слаб, он проигрывает, можно этим воспользоваться и извлечь свои зоны воздействия,

– считает Николай Давидюк.

По словам политолога, Эрдоган отлично торгует российской нефтью – себе в пользу. В то же время это выход в обход санкций. На Кавказе турецкий лидер тоже очень хорошо работает, выбивает практически все наследия Советского Союза, которые держала в своих руках Россия.

Эрдоган может стать угрозой

Однако амбиции Эрдогана могут привести к появлению на арене еще одного монстра. Давидюк акцентирует: Турция – это будет проблема НАТО, ведь страна входит в Альянс, Ближний Восток, потому что турки также там игроки, Северной Африки – Сирия и другие страны.

Угроза размоется на 5 – 10 игроков, поэтому там нам будет в разы проще. Она остается во многих направлениях. Ничего не меняется. Человеческая натура и геополитика осталась устойчивой. Да, был ошибочный прошлый век с точки зрения войн и Советского союза, но остальные сохранились,

– объясняет Давидюк.

В этом случае большая и более близкая угроза – это Россия. Именно поэтому, отмечает Давидюк, ее нужно уничтожать.

Если Эрдоган будет расти, мы вернем Крым, это будет свежая рана, поэтому ему нереально будет туда забраться.

– уверяет политолог.

Турецкому лидеру проще будет атаковать какие-то другие африканские страны, тюркские народы или еще что-нибудь. Там будет в разы попроще и легче, потому как рациональный политик – он пойдет туда. А в это время перед Украиной будет стоять задача укрепляться, усиливаться, вступать в НАТО, ЕС и так далее.

"Эта угроза касается не только нас. Наша она на 10%. Сейчас этот нейтралитет достаточно стабилен", – подытожил Давидюк.

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