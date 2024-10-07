Мы предлагаем партнерам определиться, как они видят завершение войны, – Зеленский

Вечером 7 октября президент традиционно обратился к украинцам. Владимир Зеленский рассказал, что сегодня согласовал график на неделю. Это встречи, переговоры со многими партнерами.

Глава государства подчеркнул, что всем, кто может усилить Украину, представят План нашей победы. Главное из обращения Владимира Зеленского передает 24 Канал.

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План победы представят каждой стране, которая действительно может помочь приблизить мир

Президент рассказал, что согласовал график на неделю. Речь идет о встречах, переговорах со многими партнерами.

Мы представим всем, кто может усилить Украину, План нашей победы – каждой стране, которая действительно может помочь приблизить мир. И, конечно, поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш План победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий,

– заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, важно, что перспектива в целом должна быть понятной для каждого в нашей стране.

Мы предлагаем нашим партнерам определиться, как они видят завершение этой войны, место Украины именно в глобальной архитектуре безопасности, а также – с совместными шагами, которые могут поставить эту войну на курс к завершению,

– отметил президент.

Также добавил, что по итогам сегодняшнего дня ожидает отчет команды, которая сейчас работает в Вашингтоне. После начала работы с военными и военно-политическими деталями Плана победы.

Нужно ощутимое усиление наших возможностей

Кроме того, Зеленский рассказал, что ожидает доклад Сырского по работе на его уровне с партнерами. Президент отметил, сегодня был длительный доклад по фронту, – наших действий и потребностей.

Глава государства подчеркнул, что особенно тяжелыми остаются Донецкие направления. Украина постарается убедить партнеров в "Рамштайне", что нужно ощутимое усиление наших возможностей, наших позиций. И именно сейчас, в течение осенних месяцев.

Достаточное снабжение для фронта, достаточное комплектование наших бригад техникой и достаточная дальнобойность для наших сил – это то, что точно станет лучшим успокаивающим для России и больше всего подтолкнет всю ситуацию к миру,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Также сегодня президент заслушал доклад Александра Камышина и министра Германа Сметанина. Речь шла о производстве оружия в Украине, – снарядах, артиллерии, технике.

Не только о том, чего уже достигнуто, не только, что мы уже производим, но и о предложениях партнерам инвестировать в наше украинское производство дронов прежде всего и РЭБ. Это тоже часть нашего пакета для "Рамштайна". Мы должны становиться сильнее ежемесячно, еженедельно,

– подчеркнул украинский лидер.

Президент поблагодарил всех, кто помогает. Всех, кто работает ради Украины. Всех, кто бьется ради нашего государства.