"А мы предупреждали": друзья Путина теряют безумное состояние

Германия конфисковала мегаяхту российского миллиардера и друга Владимира Путина Алишера Усманова. Речь идет о 156-метровой яхте Dilbar стоимостью почти в 600 – 750 миллионов долларов.

При этом все российские олигархи знали, что так будет: они пострадают от санкции. Потери состояния друзей Путина в прямом эфире прокомментировал ведущий 24 канала Артем Овдиенко.

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Он отметил, что многие россияне действительно не заметили существенных изменений после введения санкций. Зато богатые россияне должны спрогнозировать, что их ждет, если Путин пойдет на Украину войной.

Трудно представить степень роскоши русских олигархов. Теперь они всего этого лишились. А мы их предупреждали: Путин вас доведет, вы все потеряете,

– подчеркнул Овдиенко.

Напомним, что российские олигархи все еще пытаются спасти свое имущество. В частности, свои частные самолеты товарищи Путина переправили в Дубай, однако и в ОАЭ больше не могут ими пользоваться.

Кроме того, пока российские олигархи теряют свое заоблачное состояние, 20 российских генералов осудили за то, что они разворовали российскую армию. Как отметил Артем Овдиенко, они могли этого не допустить, если бы вовремя остановили Путина.

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