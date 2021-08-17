Мы предупреждали организаторов, – директор музея Революции Достоинства о советских установках

Советские декорации на Аллее Героев Небесной Сотни вызвали немало возмущений у общества. В то же время организаторы были проинформированы о рисках инсталляций.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал директор Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло. Он сообщил, что ситуация вокруг "советщины" на Аллее Небесной Сотни прогнозируемая.

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Идею воплотили в непутевую форму

По словам Игоря Пошивайло, замысел организаторов был неплохим, но о нем все узнали только через скандал.

Инсталляции должны рассказать об истории становления украинской государственности от древних времен до современности. К сожалению, хорошая идея была воплощена в непутевую форму, которая вызывает возмущение,

– подчеркнул директор Музея Революции Достоинства.

Пошивайло отметил, что "территория еще остается, к сожалению, открытой живой раной и сегодня трудно делать подобные интервенции". Уверен директор и в том, что нужно было объяснять и согласовывать форму со смыслом.

Информирования об инсталляциях не было

Пошивайло сказал, что информирование от организаторов должно было получить не только общество, но даже и Генеральная прокуратура Украины.

"Мы предупреждали организаторов о том, что необходимо как можно более открыто и шире информировать общественность и заинтересованные стороны. Обязательно надо предупреждать о любых действиях на этой территории", – отметил директор музея.

Аллея Героев Небесной Сотни, по словам Игоря Пошивайло, является территорией под арестом и памятником истории местного значения.

Для нас это тоже была небольшая неожиданность и нас очень возмущает ситуация, когда пытаются сделать виновным именно музей. Музей не предоставляет никаких разрешений на проведение мероприятий в центре Киева,

– пояснил Пошивайло.

Игорь Пошивайло также добавил, что подобные инсталляции в центре столицы под компетенцией Киевской городской госадминистрации.

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