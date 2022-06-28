Мы пробили стену, скоро надеемся получить противоракетную оборону, – Вениславский

Россияне безжалостно выпускают ракеты по мирным украинским городам. Поэтому нам нужна надежная противовоздушная оборона.

Народный депутат Федор Вениславский в эфире национального телемарафона рассказал о работе с партнерами и союзниками по передаче эффективной ПВО. В договоренностях есть успехи, информирует 24 канал.

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Надо, чтобы ПВО сбивало ракеты

По словам Вениславского, партнеры и союзники анонсировали, что в ближайшее время нам передадут системы ПВО средней и большой дальности. Это именно то, что нам и нужно.

Главное в том, что в составе этих систем противовоздушной обороны будут ракеты, которые могут выполнять функцию противоракетной обороны. Ведь нам очень важно сбивать именно ракеты, потому что самолеты уничтожаемыми существующими у нас системами даже старого советского образца.

Наши воины войск противовоздушной обороны демонстрируют очень высокое мастерство. Это даже несмотря на то, что наши комплексы не приспособлены для сбивания ракет, но и ими мы их сбиваем. Если получим те комплексы, которые будут направлены именно на противоракетную оборону, то это существенно снизит риск атак на мирные объекты.

– объяснил нардеп.

По его словам, президент, министр обороны, Верховная Рада и все, кто может постоянно работают именно над этим вопросом.

"Думаю, что мы уже пробили определенную стену и есть надежда, что в ближайшее время мы можем получить те системы, которые создадут такой "железный купол" вроде израильского. Тогда это не позволит ракетам поражать мирные объекты", - заверил Вениславский.

Россия обстреливает Украину

Россияне 27 июня варварски обстреляли город Кременчуг в Полтавской области. Выпустили две ракеты: одна попала в торговый центр, другая – в предприятие. Обстрел торгового центра унес жизни почти 20 человек. Еще 36 пропали без вести, есть много пострадавших. Здание выгорело дотла, спасатели до сих пор разбирают завалы. Всего на момент атаки в торговом центре находились 1000 человек. Из-за второго удара по предприятию также пострадали.

Кременчуга обстреляли ракетами Х-22. Она есть советского типа. А ракеты Х-101 и другие – это модификации. Детали у них иностранного производства, преимущественно из Японии, США и Европы, то есть чипы и микросхемы. Удалось даже идентифицировать выпускавших их российских летчиков. Военные преступники служат в 52 гвардейском тяжелом бомбардировочном авиационном полку воинской части 33310, базирующемся в Калужской области, в населенном пункте Шайковка.

Стреляют россияне и по другим городам и селам в Украине. Поэтому власти просят людей не пренебрегать сигналами воздушных тревог, а идти в укрытие. В ночь на 28 июня враг нанес ракетный удар по Николаевщине , в частности по Очакову. В результате очередного обстрела погибли три человека, еще 6 – ранены. Часть вражеских ракет удалось сбить нашей ПВО. Всего летело 11 русских боеснарядов. Среди погибших есть 6-летняя девочка, а ребенок, которому три месяца, находится в коме.

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