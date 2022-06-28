Народний депутат Федір Веніславський в ефірі національного телемарафону розповів про роботу з партнерами та союзниками щодо передачі нам ефективної ППО. У домовленостях маємо успіхи, інформує 24 канал.

Читайте також Росія днями завдала масових ударів по Україні з ракет великої дальності, – британська розвідка

Треба, щоб ППО збивала ракети

За словами Веніславського, партнери та союзники анонсували, що найближчим часом нам передадуть системи ППО середньої та великої дальності. Це саме те, що нам і треба.

Головне у цьому те, що в складі цих систем протиповітряної оборони будуть ракети, які можуть виконувати функцію протиракетної оборони. Адже нам дуже важливо збивати саме ракети, бо літаки нищимо існуючими в нас системами навіть старого радянського зразка.

Наші воїни військ протиповітряної оборони демонструють дуже високу майстерність. Це навіть попри те, що наші комплекси не пристосовані до збиття ракет, але й ними ми їх збиваємо. Якщо отримаємо ті комплекси, які будуть направлені саме на протиракетну оборону, то це істотно знизить ризик атак на мирні об'єкти,

– пояснив нардеп.

За його словами, президент, міністр оборони, Верховна Рада та всі, хто може, постійно працюють саме над цим питанням.

"Думаю, що ми вже пробили певну стіну і є сподівання, що найближчим часом ми можемо отримати ті системи, які створять отакий певний "залізний купол" на зразок ізраїльського. Тоді це не дозволить ракетам вражати мирні об'єкти", – запевнив Веніславський.

Росія обстрілює Україну

Росіяни 27 червня варварськи обстріляли місто Кременчук на Полтавщині. Випустили дві ракети: одна поцілила у торговий центр, інша – в підприємство. Обстріл торгового центру забрав життя майже 20-ти людей. Ще 36 зникли безвісти, є багато постраждалих. Будівля вигоріла вщент, рятувальники досі розбирають завали. Всього на момент атаки в торговому центрі перебувало 1000 людей. Через другий удар по підприємству також є постраждалі.

Кременчук обстріляли ракетами Х-22. Вона є радянського типу. А ракети Х-101 та інші – це вже модифікації. Деталі в них іноземного виробництва, переважно із Японії, США та Європи, тобто чіпи та мікросхеми. Вдалось навіть ідентифікувати російських льотчиків, які їх випускали. Воєнні злочинці служать у 52 гвардійському важкому бомбардувальному авіаційному полку військової частини 33310, що базується в Калузькій області, в населеному пункті Шайковка.

Стріляють росіяни й по інших містах та селах в Україні. Тому влада просить людей не нехтувати сигналами повітряних тривог, а йти в укриття. У ніч на 28 червня ворог завдав ракетного удару по Миколаївщині, зокрема по Очакові. Внаслідок чергового обстрілу загинуло троє осіб, ще 6 – поранених. Частину з ворожих ракет вдалось збити нашій ППО. Всього летіло 11 російських боєснарядів. Серед загиблих є 6-річна дівчинка, а дитина, якій три місяці, перебуває в комі.

Росія тепер по іншому обстрілює Україну: дивіться відео