Мы произведем в 2024 году миллион дронов, – Зеленский
Мы произведем в 2024 году миллион дронов, - Зеленский
Владимир Зеленский рассказал о планах Украины по производству собственных дронов. По его словам, на следующий год запланировано производство миллиона единиц, передает 24 канал.
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Нам нужна инфраструктура
Зеленский подчеркнул, что для успешной реализации планов нам нужна инфраструктура управления дронами. По его словам, она должна быть не советской, а очень простой, чтобы ее можно было оперативно использовать.
Мне очень не нравится, когда логистически у нас остаются, скажем так, такие бюрократические советские процессы, когда 26 000 дронов лежало на одном складе и не доехало до фронта,
– сказал Зеленский.
Он сказал, что наши бригады будут получать отечественные БПЛА. Он также подчеркнул, что мы сделаем все возможное, чтобы произвести заявленный миллион дронов.
По его словам, также будет увеличиваться количество артиллерии. В частности, говорится в 155-м калибре системы, который оказался дефицитным.
Производство оружия в Украине
- Вопрос дефицита снарядов к артиллерии будет возникать и дальше. Чтобы компенсировать недостаток, наше государство наращивает производство дронов-камикадзе. Заместитель министра обороны Иван Гаврилюк сказал, что наше государство наращивает собственное производство боеприпасов "практически всех номенклатур бывшего СССР". В то же время Гаврилюк ожидает, что в 2024 году украинская оборонная промышленность произведет достаточное количество снарядов калибром 155 миллиметров.
- Силы обороны Украины уже получили на вооружение партию дальнобойных дронов-камикадзе под названием AQ 400 Scythe. Компания-производитель планирует выйти на 500 единиц в месяц. В Terminal Autonomy сообщили, что закончили необходимые закупки для серийного производства дронов-камикадзе со стартовой производственной мощностью в 100 единиц в месяц.
- 12 декабря в Киев прибыл министр обороны Латвии Андрис Спрудс. Он обсудил со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым создание "коалиции дронов", чтобы поддержать наше государство в противостоянии России. Глава министерства обороны добавил, что "коалиция дронов", а также технологии для их развития важны для помощи по спасению жизней наших военных. А также они позволяют приблизить Украину к победе.