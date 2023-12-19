Мы произведем в 2024 году миллион дронов, - Зеленский

Владимир Зеленский рассказал о планах Украины по производству собственных дронов. По его словам, на следующий год запланировано производство миллиона единиц, передает 24 канал.

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Нам нужна инфраструктура

Зеленский подчеркнул, что для успешной реализации планов нам нужна инфраструктура управления дронами. По его словам, она должна быть не советской, а очень простой, чтобы ее можно было оперативно использовать.

Мне очень не нравится, когда логистически у нас остаются, скажем так, такие бюрократические советские процессы, когда 26 000 дронов лежало на одном складе и не доехало до фронта,

– сказал Зеленский.

Он сказал, что наши бригады будут получать отечественные БПЛА. Он также подчеркнул, что мы сделаем все возможное, чтобы произвести заявленный миллион дронов.

По его словам, также будет увеличиваться количество артиллерии. В частности, говорится в 155-м калибре системы, который оказался дефицитным.

Производство оружия в Украине