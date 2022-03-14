Мы разваливаем систему управления: "Призрак Киева" о том, как встречают российских командиров

Еще в первый день российского вторжения в Украину 24 февраля "Призрак Киева" одержал 6 воздушных побед в небе над столицей.

Пилота МиГ-29 еще называют "ангелом-хранителем Киева". Он ведь защищает украинцев и уничтожает оккупантов.

"Призрак Киева" в последнем интервью рассказал, что российские командиры поняли, что не могут планировать действия, поэтому начали приезжать сюда, на позиции. А здесь их с радостью встречают все ВСУ.

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Именно Призрак Киева точными ударами авиабомб уничтожил командный пункт россиян. О его расположении украинская военная разведка знала. А пилот верно уничтожил цель.

Вся эта "славная" российская армия не в состоянии планировать действия

Летчик рассказал, что руководители России уже поняли, что война проиграна. Именно поэтому сами начали сливать информацию о том, где разворачиваются командные пункты и наиболее активных генералах, приезжающих на позиции.

Он отметил, что в последние 20 лет в российской армии происходит "обратная селекция и деградация элит". Высокие должности там заняли недалекие люди, которые не умеют командовать войском и глупо ведут людей вперед. Но есть и более мотивированные командиры, имеющие настоящий боевой опыт, участвовавшие в сирийской кампании и других военных конфликтах.

Вот такие пробуют бывать на позициях, разбираться в ситуации, наводить порядок. И именно информацию о них стали нам предоставлять. А мы только рады. Вот и на днях благодаря таким данным были уничтожены колонна техники и командный пункт. Мы отработали по полученным координатам. Они были точны,

– рассказал "Призрак".

Однако он объяснил, что уничтожать нужно не только генералов и аэродромы, но и систему управления, потому что сам по себе генерал ценности не имеет. Это только цепь системы управления, включающая в себя органы управления, пункты управления и систему связи.

Когда мы разваливаем систему управления, то падает вся система. И после того как котят мочат наши добробаты и терроборона. Мы ведь хорошо видим, что вся эта "славная" российская армия не в состоянии планировать действия. Когда это поняли руководители русской армии, начали лично приезжать к подчиненным. И мы их здесь накрываем,

– поделился пилот МиГ-29.

Также он заверил, что первую фазу войны Россия проиграла. Чтобы прекратить войну, нам нужно перебить наиболее подготовленный руководящий состав противника. И мы это уже делаем.