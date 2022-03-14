Пілота МіГ-29 ще називають "ангелом-охоронцем Києва". Адже він захищає українців та знищує окупантів.

"Привид Києва" в останньому інтерв’ю розповів, що російські командири зрозуміли, що не спроможні планувати дії, тому почали приїздити сюди, на позиції. А тут їх радо зустрічають всі ЗСУ.

До теми Як би ефективно ми не працювали, потрібно вимагати закрити небо, – Привид Києва

Саме Привид Києва точними ударами авіабомб знищив командний пункт росіян. Про його розташування українська військова розвідка знала. А пілот чітко знищив ціль.

Вся ця "славетна" російська армія не в змозі планувати дії

Льотчик розповів, що керівники Росії вже зрозуміли, що війна програна. Саме тому самі почали зливати інформацію про те, де розгортаються командні пункти та про найбільш активних генералів, які приїжджають на позиції.

Він зазначив, що останні 20 років у російській армії відбувається "зворотна селекція та деградація еліт". Високі посади там обійняли недалекі люди, які не вміють командувати військом та нерозумно ведуть людей вперед. Але є й більше мотивовані командири, які мають справжній бойовий досвід, брали участь у сирійській кампанії та в інших військових конфліктах.

Ось такі намагаються бувати на позиціях, розбиратися в ситуації, наводити порядок. І саме інформацію про них почали нам надавати. А ми тільки раді. От і днями, завдяки таким даним, були знищені колона техніки і командний пункт. Ми відпрацювали по отриманих координатах. Вони були точні,

– розповів "Привид".

Проте він пояснив, що знищувати треба не тільки генералів та аеродроми, а й систему керування, бо сам по собі генерал цінності не має. Це лише ланцюг системи управління, який включає в себе органи управління, пункти управління та систему зв’язку.

Коли ми розвалюємо систему управління, то падає вся система. І після того їх, як кошенят, мочать наші добробати та тероборона. Ми ж добре бачимо, що вся ця "славетна" російська армія не в змозі планувати дії. Коли це зрозуміли керівники російської армії, почали особисто приїздити до підлеглих. І ми їх тут накриваємо,

– поділився пілот МіГ-29.

Також він запевнив, що першу фазу війни Росія програла. Аби припинити війну, нам потрібно перебити найбільш підготованих керівний склад противника. І ми вже це робимо.