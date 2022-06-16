Мы с Украиной, – Макрон ответил на упреки из-за просьбы "не унижать Россию"

В Украине журналисты попросили Эммануэля Макрона прокомментировать его слова с требованием "не унижать Москву". В ответ политик заверил, что он находится на стороне Украины.

Этот вопрос французскому президенту задали, когда он приехал в уволенный Ирпень. Макрон хотел своими глазами увидеть разрушения, которые нанесла русская армия.

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Политик начал защищаться, когда снова услышал критику. Он подчеркнул, что поддерживает Украину в войне.

Франция была рядом с Украиной с первого дня. Без двусмысленности, мы вместе с украинцами,

– заверил Макрон.

Политик назвал Ирпень городом-героем

Добавим, что европейский лидер назвал Ирпень городом-героем, боровшимся с "русским варварством".

"Мы все видели эти образы опустошенного города, который в то же время является городом-героем, поскольку именно здесь, среди прочего, украинцы остановили спускавшуюся на Киев российскую армию. Это героизм армии и украинского населения", - подчеркнул политик.

Детали о возмутительных высказываниях Макрона в отношении России

С начала полномасштабной войны в Украине Макрон отличился частыми звонками к главе Кремля Владимиру Путину. Тогда даже британский премьер Борис Джонсон призвал президента воздержаться от разговоров с агрессором. Впоследствии Макрон спровоцировал волну критики из-за неоднозначной позиции относительно войны в Украине. В частности, французский лидер призвал партнеров "не унижать Москву", чтобы, мол, не помешать возможностям завершить войну.

Более того, Макрон предлагал президенту Владимиру Зеленскому отдать России украинские территории, чтобы "сохранить лицо Путину".

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Европейские лидеры приехали в Украину: что известно

Утром 16 июня в Киев прибыли Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги. Добирались в украинскую столицу политики на поезде "Укрзализныци". На вокзале французского лидера встретила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. В то же время Шольца сопровождала госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Кроме того, в Киеве политики встретились с президентом Румынии Клаусом Иоганнисом. Лидеры вместе отправились в Ирпень. Дальше они должны встретиться с Владимиром Зеленским.

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