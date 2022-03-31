Мы сами себя чувствуем фашистами и оккупантами, – перехвачен разговор российского военного
Источник:Оперативное командование "Север"
Украинские военные перехватили разговор российских оккупантов, которые стоят в 30 – 40 километрах от Киева. В разговоре один из российских военных заявил, что они чувствуют себя, как фашисты.
Российский оккупант: "Мы не видим здесь нацистов"
Российский оккупант высказал свое мнение о полномасштабной войне, которую Россия развязала против Украины. Российская пропаганда заявляла о "денацификации" Украины, но оказывается, что сама исповедует нацизм.
Стоит внимания Дали заржавевшее оружие, оно рассыпалось в руках, – пленные из Донбасса.
Российский солдат в перехваченном разговоре сказал, что они чувствуют себя, как фашисты и оккупанты.
Мы все относимся к себе, как к фашистам, как к оккупантам. Мы не правы в этом конфликте, это не наш конфликт,
– заявил враг.
Он также не понимает, против кого и против чего Россия воюет в Украине. Оккупант не видит никаких нацистов в Украине.
"Мы не видим здесь нацистов. Мы не видим здесь ничего. Мы разговариваем с местными, они говорят: "да вы что, нас никогда в жизни не бомбили", – рассказал солдат.
Российский солдат рассказал, что вражеская армия выживает в основном благодаря мародерству. Он заявил, что в войне против Украины его рота потеряла 30% личного состава и всю технику.
Видео перехваченного разговора
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