Мы сделаем наши уничтоженные города лучше, чем любой город в России, – Зеленский
7 марта 2022 , 23:24Читати новину українською
Источник:телеграм Владимира Зеленского
В своем новом видеообращении президент Владимир Зеленский подчеркнул, что все разрушенные врагом города и села Украины мы обязательно отстроим после победы.
"Мы сделаем наши города, которые разрушил оккупант, лучше любого города в России", – подчеркнул президент.
Обратите внимание Зеленский не боится ничего, если Путин тоже – пусть приходит, – Кулеба о встрече президентов
Вечернее обращение Зеленского 7 марта: смотрите видео
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