Мы сделаем наши уничтоженные города лучше, чем любой город в России, – Зеленский

7 марта 2022 , 23:24
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Источник:

телеграм Владимира Зеленского

В своем новом видеообращении президент Владимир Зеленский подчеркнул, что все разрушенные врагом города и села Украины мы обязательно отстроим после победы.

"Мы сделаем наши города, которые разрушил оккупант, лучше любого города в России", – подчеркнул президент. 

Обратите внимание Зеленский не боится ничего, если Путин тоже – пусть приходит, – Кулеба о встрече президентов

Вечернее обращение Зеленского 7 марта: смотрите видео

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Автор: Тетяна Русінкевич