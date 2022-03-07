Російські загарбники гатять по мирних українських містах та селах, завдаючи їм нищівних руйнувань. Під обстріли окупантів у Харкові, Бородянці та інших гарячих точках України потрапляють як житлові сектори, так і пам'ятки архітектури, церкви, школи та навіть лікарні. Однак після нашої перемоги всі населені пункти ми відбудуємо з руїн.

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"Ми зробимо наші міста, яку зруйнував окупант, кращими за будь-яке місто в Росії", – наголосив президент.

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