Мы сделали это, – олимпийский чемпион показал записку умершему дедушке, приведшего его в спорт
Источник:Granthshala
Американец Райан Кроузер стал олимпийским чемпионом по метанию ядра. После этого он на весь стадион в Токио продемонстрировал письмо своему умершему дедушке.
Именно дедушка много лет назад привел американца в спорт и был его наибольшей поддержкой. Олимпийский чемпион расплакался, показав письмо родственнику.
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Олимпийский чемпион показал записку умершему дедушке
Райан Крузер родился в семье метателей. Его дедушка также занимался этим видом спорта.
Его дед Ларри Кроузер был заядлым метателем мяча. Когда Райан был маленьким, он стучал в дверь деда и тренировался у него на заднем дворе,
– рассказывают на сайте Олимпиады.
В этом году Райан Кроузер на Олимпиаде-2020 во второй раз стал олимпийским чемпионом, побив собственный Олимпийский рекорд с Рио-2016.
Сам спортсмен рассказал, что свою победу он посвятил дедушке. Тот умер незадолго до отлета спортсмена в Токио.
Дедушка. Мы сделали это. Олимпийский чемпион 2020!
– написал спортсмен в письме.
Именно дедушка сыграл ключевую роль в карьере спортсмена. Он привел его в спорт и именно на его заднем дворе внук тренировался в первый и последний раз – учился метанию ядра.
Райан Кроузер рассказал, что было очень грустно потерять дедушку незадолго до Олимпиады, и он все равно чувствует его поддержку.
Что известно о Райане Кроузере: коротко
Источник: Википедия
- На Олимпиаде-2020 получил вторую золотую медаль. Первую получил в 2016 году.
- Как и на предыдущих Олимпийских играх медалисты остались теми же – Кроузер, а дальше Джо Ковач и Томас Уолш.
- Райан Кроузер также неоднократный чемпион США в толкании ядра под открытым небом и в помещении.