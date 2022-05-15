"Мы сейчас ее убьем": как российские срочники хотели застрелить раненого ребенка в Буче

Мать и брата семилетней Екатерины Мартыненко убили российские солдаты. Саму же девочку спас уроженец Казахстана Константин Кястутисович.

Мужчине удалось спасти ребенка с осколочным ранением головы из оккупированной на тот момент Бучи Киевской области. О том, как это происходило, Константин Кястутисович рассказал эксклюзивно сайту 24 канала.

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"Они посмеялись, постреляли под ноги"

Российские оккупанты замучили и убили сотни украинцев в Буче и других городах Киевской области. Погибли более 420 жителей города. Гражданину Казахстана Константину Кястутисовичу удалось вывезти из города семилетнюю Екатерину Мартыненко.

Ее мать и младший брат погибли во время обстрелов, а сама девочка получила осколочное ранение головы и нуждалась в срочной операции в Киеве.

Константин рассказал, что история с Екатериной Мартыненко стала для него особенной: приехав в Бучу, у нее оставалось кислорода на три минуты.

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Это все было как во сне, эти полтора часа, которые мы провели на блокпосте, как на нее наводили оружие и говорили, что "мы сейчас ее убьем и тебе не придется никуда ехать". Это не какие-то там "вагнеровцы", видевшие смерть, это срочники. Они посмеялись, постреляли под ноги, говорили: "Насколько ты храбрый, насколько смелый?"

– вспомнил Константин.

Константин Кястутисович / Фото Алины Туришин, 24 канал

Крестный отец

Сейчас девочка уже поправилась, ее забрала родная бабушка.

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Константин признался, что однажды ему позвонил по телефону врач и попросил приехать к ребенку. Екатерина Мартыненко обняла его и сказала, что он – ее крестный отец.