Мы шокированы, – в Верховном Суде зачитали заявление о "событиях вокруг Князева"
НАБУ разоблачило главу Верховного Суда Всеволода Князева на получении взятки в размере около 3 миллионов долларов. Затем в структуре прокомментировали этот скандал, взяв всю ответственность за него на себя.
О получении взятки Князевым стало известно в понедельник, 15 мая. Впоследствии в Верховном Суде сказали, что шокированы этой новостью. Об этом информирует 24 Канал ссылкой на трансляцию внеочередного заседания Пленума Верховного Суда за 16 мая.
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"Черный день"
По словам секретаря пленума ВС Дмитрия Луспеника, это чёрный день в истории суда. Как он отметил, "мы должны быть достойными и выдержать этот удар".
Мы в шоке от таких событий. Верховный Суд отмечает, что полное расследование всех обстоятельств будет способствовать скорейшему восстановлению истины и восстановлению справедливости. За любое коррупционное преступление должно быть неотвратимое наказание. Судьи и работники Верховного Суда добровольно и в полной мере сотрудничают со следствием,
– сказал секретарь пленума Верховного Суда Дмитрий Луспеник.
Кроме того, он подчеркнул, что подобные "коррупционные деяния" наносят непоправимый ущерб репутации украинской системы правосудия.Обратите внимание! Впоследствии стало известно, что было принято это заявление полным составом пленума. Собственно, "за" проголосовали 142 судьи.
Однако впоследствии был сбор подписей за выражение недоверия к Всеволоду Князеву. К нему присоединились 138 из 142 судей.
Больше деталей
- Именно эти две правоохранительные антикоррупционные структуры – НАБУ и САП – причастны к задержанию Всеволода Князева за возможное получение взятки в размере около 3 миллионов долларов. Это 110 миллионов гривен.
- Известно, что это более резонансное дело за период деятельности этих органов. Вместе с тем это одно из самых громких разоблачений высшего должностного лица в судебной ветви власти за всю историю нашего государства.
- Интересно, что первую часть этой взятки передали Князеву 3 мая, а вот как раз при получении второй части незаконных средств главу ВС поймали "на горячем". Вероятно, деньги эти были от людей олигарха Константина Жеваго.