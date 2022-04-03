Мы способны уничтожить зло, – главнокомандующий ВСУ пообщался с руководителем штабов армии США
Источник:телеграм Главнокомандующего ВСУ
Защитники уже 38 дней защищают нашу землю от российских оккупантов. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что украинцы способны уничтожить зло при поддержке Запада.
Враги несут безумные потери в Украине. С начала войны наши бойцы уже ликвидировали около 18 тысяч оккупантов.
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Украинские защитники способны уничтожить зло
Залужный рассказал, что он поддерживает постоянный контакт с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
"Во время сегодняшнего телефонного разговора поделился оценками оперативной обстановки и отметил потребности Вооруженных Сил для успеха оборонной операции", – отметил главнокомандующий ВСУ.
Также он искренне поблагодарил Милли за поддержку и защиту демократии. Залужный отметил, что украинские защитники уже доказали, что они борются и будут бороться за свободу, демократию и право жить в цивилизованном мире, который сегодня защищают.
Мы способны при поддержке Запада уничтожить зло, ведь не хотим повторения в Европе сценариев, которые есть в Украине: убийства женщин и детей, разрушения инфраструктуры. У человечества есть шанс на мирную жизнь,
– заметил генерал.
Главнокомандующий ВСУ надеется, что весь мир это понимает. Он подытожил, что украинские защитники готовы довести дело уничтожения зла до конца.
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