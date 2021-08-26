Мы на своей земле, – Кулеба ответил Лаврову на "присвоение истории"

Дмитрий Кулеба отреагировал на комментарии Кремля относительно нового госпраздника в Украине. По его словам, мысли российского министра неуместны.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на своем онлайн-брифинге. Он считает, что Россия нервно отреагировала на идею нового праздника в Украине – Дня Украинской Государственности.

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Кулеба: приватизирует Россия, а не Украина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина собралась "приватизировать День Крещения Руси". Лавров также пошутил, что, "возможно, скоро будет решено господином Зеленским, что и Новый год можно праздновать только в Украине".

Кулеба ответил, что это ожидаемая реакция и стоит относиться к этому спокойно.

Украине, в отличие от вас, не нужно ничего приватизировать, потому что мы были на своей земле тысячу лет, поэтому так и остаемся на ней. Это вы приходите на чужую землю, пытаясь ее присвоить,

– подчеркнул министр.

Кулеба: Превращение дипломатии в пропаганду

По мнению Кулебы, для всех людей, не лишенных здравого смысла и понимания истории, комментарии министра иностранных дел России являются исторически некорректными.

"Вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру. Украина была, есть и будет. Указ президента Украины просто зафиксировал этот факт. Попытки Москвы как исторической периферии называться центром – не новы. Они были сотни лет назад, но факт остается фактом. Киев – это столица украинского государства, который был с самого начала столицей древней Руси", – рассказал чиновник.

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Министр также добавил, что Украине не привыкать к манипулятивному отношению России к истории. "Очень неприятно видеть очередное превращение дипломатии в пропаганду в исполнении российских дипломатов", – отметил Кулеба.

День Украинской Государственности: самое главное