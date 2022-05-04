Мы точно не пойдем на замороженный конфликт с Россией, – Зеленский

Война России с Украиной продолжается и все надеются на скорейшую победу нашего государства. Президент Владимир Зеленский рассказал свое видение того, как все может продолжаться.

Глава государства высказал свое мнение, выступая на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit. Он убеждает, что в вопросе прекращения огня должно быть такое же желание России относительно этого, но его пока нет, сообщает 24 канал.

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Когда обе стороны хотят прекращения огня, они это делают. С Россией мы это проходили за прошлые годы на контактной линии на Донбассе. С ними оно так, к сожалению, не работает. Говорят, что договариваются, а потом нарушают эти договоренности,

– сказал Зеленский.

По его словам, сейчас вопрос о нарушении доверия к россиянам не стоит, есть только прекращение огня.

Зеленский о Мариуполе

Глава государства, как меткий пример цены договоренностей с Россией, привел обстрелы Мариуполя во время эвакуации.

Говорится, что нужно прекратить огонь для освобождения гражданских, это операция совместная с ООН. Даже в тот момент, когда людей вывозили, все равно там стреляют и идет бомбардировка. Во время любой паузы, когда это возможно сбросить ту или иную бомбу разного характера, запрещенную,

– говорит Зеленский.

Он отметил, что подобная интенсивность бомбардировки со стороны России продолжается и увеличивается. Эти факты можно констатировать круглосуточно и даже привести количество зафиксированных нарушений и бомб.

Постоянного прекращения огня быть не может

Президент констатировал, что не может сказать, кто будет соблюдать эту тишину и верифицировать ее. Возможно, это может произойти, когда будет разговор на уровне лидеров стран.

"Если у нас будет встреча с президентом Путиным, тогда к этому времени будет режим прекращения огня. В противном случае тогда просто не будет встречи. Возможно, мы с ним договоримся лично, потому что он лично должен брать на себя обязательства по прекращению огня. Желательно, чтобы они были публичными, и тогда мы можем верить в это", – пояснил Зеленский.

В то же время, он признал, что режим прекращения огня не означает, что он будет и российские войска останутся там, где они сейчас стоят.

Замороженного конфликта не будет

Президент заверил, что этот конфликт держать на стадии заморозки не удастся.

Мы не пойдем на это. Я пришел в президенты, когда были Минск-1, Минск-2 и соответствующие нарушаемые документы. Это значит, что они не были серьезными. Тем не менее были договоренности на бумаге и в том или ином виде это был такой замороженный конфликт. Я против, поэтому такого документа у нас точно не будет,

– заявил глава государства.

Он подчеркнул, что Украина не вышла из минских договоренностей. Это сделал Путин 24 февраля и сказал об этом публично. Начал военную спецоперацию, хотя это война и полномасштабное вторжение. Зеленский заверил, что больше в такое дипломатическое болото Украина точно не пойдет.

Что говорит президент о переговорах

Глава государства заявил, что группы общаются на уровне переговорщиков, как это было в Турции. Тогда встречались представители стран. Их миссией было обсудить те или иные пункты подготовки встречи или будущих договоренностей между странами.

"Но это только общение и скажу откровенно, что я в такие договоренности не очень верю. Считаю, что важно говорить, но пока президент России не поставит свою подпись или не подпись, а скажет официально о чем-то, то я не вижу веса у таких договоренностей", – подытожил Зеленский.

Последние новости с фронта

Украинские защитники продолжают надежно удерживать оборону. Об этом свидетельствуют значительные потери врага и его сдерживание. Следовательно, ВСУ сообщили, что удалось ликвидировать 5 вражеских бронетранспортеров вместе с российскими оккупантами.

Хорошие новости сообщила и 93 ОМБр "Холодный Яр". Ее бойцы кошмарят россиян на юге Харьковской области. Они умело ликвидировали вражескую БМП-3, которая после этого уже никуда и никогда не уедет.

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